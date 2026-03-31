Sumbas'ta İki Genç Cinayet ve İntihar Olayı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sumbas'ta İki Genç Cinayet ve İntihar Olayı

Sumbas\'ta İki Genç Cinayet ve İntihar Olayı
31.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özcan Alasırt, akrabası Can Alasırt'ı vurup intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Özcan Alasırt (17) birlikte içki içtiği akrabası Can Alasırt'ı (17) aralarında çıkan tartışmada öldürüp, aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sumbas ilçesinin Bağdaş yaylasında meydana geldi. Özcan Alasırt, akrabası Can Alasırt ve Kadir A. (17) ile birlikte yayla evine gitti. Burada içki içen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Özcan Alasırt, otomobildeki av tüfeğini alıp, Can Alasırt'a ateş etti, ardından kendini göğsünden vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen Kadir A., jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özcan ve Can Alsarıt'ın öldüğü belirlendi.

İfadesine başvurulmak üzere karakola götürülen Kadir A., Özcan ile Can Alasırt'ın içki içerken kavga ettiğini, bu sırada Özcan'ın tüfekle Can'ı vurup intihar ettiğini söyledi.

Cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sumbas'ta İki Genç Cinayet ve İntihar Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 11:11:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Sumbas'ta İki Genç Cinayet ve İntihar Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.