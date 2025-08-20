Sümela Manastırı'ndaki Ayin ve Dini Özgürlük Teması - Son Dakika
Sümela Manastırı'ndaki Ayin ve Dini Özgürlük Teması

20.08.2025 17:14
ABTTF Başkanı Habipoğlu, Türkiye'deki Ortodoks azınlığın özgürlüklerini gıpta ile izliyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl da ayin yapılacak olmasına dikkat çekerek, Türkiye'deki Ortodoks azınlığın din ve ibadet özgürlüğüne yönelik olumlu uygulamaları "gıptayla izlediklerini" söyledi.

Habipoğlu, ABTTF'nin internet sitesinde yayımladığı açıklamasında, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğinin Yunanistan tarafından sistematik şekilde ihlal edildiğini vurguladı.

Habipoğlu, açıklamasında, Türkiye'nin farklı din ve kültürlere gösterdiği hoşgörünün altını çizerek, 2010'dan bu yana bölgede Rum Ortodoks cemaatinin bulunmamasına rağmen Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verildiğini hatırlattı.

Yakın zamanda Bozcaada'daki Panagia Kilisesi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldığını ve burada yıllar sonra ilk kez ayin gerçekleştirildiğini de hatırlatan Habipoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının ise uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan dini özerklik ve din özgürlüğünün çeşitli yasa ve hükümetin tek taraflı uygulamalarıyla yıllardır ihlal edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Batı Trakya, Yunanistan, Politika, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
