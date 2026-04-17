Sümer Ezgü\'den Şiddet Uyarısı

17.04.2026 17:41
Sümer Ezgü, artan şiddet olaylarına dikkat çekerek aileleri ve yetkilileri önlem almaya çağırdı.

SANATÇI Sümer Ezgü, sanal medyada paylaştığı videoda artan şiddet olaylarına dikkat çekip, üzülmenin yeterli olmadığını belirterek, ailelere ve yetkililere önlem alınması için çağrıda bulundu.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, sanal medya platformlarından paylaştığı videoda, artan şiddet olaylarına ilişkin yalnızca üzülmenin yeterli olmadığını belirterek, aileleri ve yetkilileri önlem almaya çağırdı. Ezgü paylaşımında, "Sevgili dostlarım üzgün olmak yetersiz. Tabi ki yüreğimiz çok buruk ama önlem almalıyız. Çocuklarımızı gözlemeliyiz. Dertleri, sorunları var mı? Niye içine kapalılar, niye hırçınlar, niye saldırganlar?" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZI DAHA YAKINDAN TAKİP ETMELİYİZ'

Çocukların eğitim süreçlerinin de sorgulanması gerektiğini vurgulayan Ezgü, "Okulda pedagojik olarak eğitim alıyorlar mı, rehberlik destekleri alıyorlar mı? Okul çevresinde gerekli güvenlik var mı, önlemler alınıyor mu?" diyerek, denetim ve rehberlik eksikliğine dikkat çekti. Okullarda akran zorbalığına karşı daha net bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirten Ezgü, çocukların güvenli ortamlarda büyümesinin önemine işaret etti.

'SANAL DÜNYA ÇOCUKLARI YALNIZLAŞTIRIYOR'

Çocukların sanal hayattan uzaklaştığını ifade eden Ezgü, "Biz çocukken sokaklarda oynardık. Şimdi çocuklar bilgisayar ve telefon karşısında adeta donmuş durumdalar. İnsan ilişkileri zayıfladı" dedi. Oynanan oyunların içeriğine de dikkat çeken Ezgü, şiddet temalı oyunların çocukları olumsuz etkilediğini belirterek, "Oyunlarda puan almak için öldürmek, yok etmek gibi davranışlar öne çıkıyor. Bu hırs çok kötü ve sürekli savaşan bir dünya oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

