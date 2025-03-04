Sümerbank Parkı, Kahtalı Mıçe'nin Adı ile Anılacak

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yönetiminde gerçekleşen mart ayı meclis toplantısında, geçen ay hayatını kaybeden Adıyamanlı sanatçı Kahtalı Mıçe'nin adını yaşatmak amacıyla Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Sümerbank Parkı'nın isminin 'Kahtalı Mıçe Parkı' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, Kahtalı Mıçe'nin eserinin dinlenmesiyle açıldı. Mıçe'nin fotoğrafı kürsüye yerleştirildi. Başkan Tutdere de konuşmasına merhum sanatçıyı anarak başladı.

Başkan Tutdere, "Şubat ayında, Adıyaman'ımızın kültür elçisi, sesi ve bu toprakların önemli sanatçılarından biri olan Kahtalı Mıçe'yi ebediyete uğurladık. Adıyaman Belediye Meclisi olarak, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Sanat ve kültür dünyamızın başı sağ olsun" dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak Kahtalı Mıçe'nin sanat mirasını yaşatacaklarını vurgulayan Başkan Tutdere, ilk adım olarak Sümerbank Parkı'na sanatçının adının verileceğini, ilerleyen süreçte farklı projelerle de Kahtalı Mıçe'nin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Tutdere, "Tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımız olarak, biz de hemşehrileri olarak onunla gurur duyuyoruz. Onun mirasına, bu topraklara ektiği barış ve kardeşlik tohumlarına sahip çıkacağız ve hep birlikte büyüteceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan oylama ile Kahtalı Mıçe'nin adının Sümerbank Parkı'na verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.