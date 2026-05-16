SUMUD Filosu Yunanistan'a Demir Attı

(ANKARA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Küresel SUMUD Filosu'nun yoğun rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle Yunanistan'ın Meis Adası açıklarına demir attığını açıkladı. Arslan, Gazze'ye destek yolculuğundaki kararlılıklarının sürdüğünü belirtti.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Küresel SUMUD Filosu'ndan mesaj paylaştı. Arslan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün etkili olan yoğun rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle Küresel SUMUD Filosu olarak Yunanistan'ın Meis Adası açıklarına demir attık. Ancak bilinmelidir ki; denizlerde kopan hiçbir fırtına, insanlık vicdanının yolculuğunu durduramaz. Biz bu yola sadece bir limana ulaşmak için değil; Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin sesi olmak, dünyanın sessiz kaldığı zulmü haykırmak ve insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek için çıktık. Bugün dalgalar büyüse de kararlılığımız daha da büyümektedir."
