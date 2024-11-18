Sumy'ye Füze Saldırısı: 11 Ölü

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KİEV, 18 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın pazar akşamı Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy kentine düzenlediği balistik füze saldırısında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sumy Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, saldırıda kullanılan füzelerden biri yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde 9 katlı bir apartmana isabet ederken, bir diğeri kritik altyapıyı vurarak şehri elektriksiz bıraktı.

Saldırıda en az 6 apartman ve 14 araç hasar gördü. Yaklaşık 400 kişinin de tahliye edilmesi gerekti.