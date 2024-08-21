Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nden Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik "Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri" düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 28 Eylül'de gerçekleşecek seminere katılmak isteyenler 20 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Program, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere, müzecilik, sanat tarihi ve kültür tarihi alanlarında derinlemesine bir öğrenme fırsatı sunarken, Kütahya Seramikleri üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı da amaçlıyor.

Yürütücülüğünü Pera Müzesi Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyon Sorumlusu Yavuz Selim Güler'in üstlendiği seminerde Kütahya seramiklerinin 18. yüzyıldan günümüze sanatsal gelişimi, Osmanlı kültüründeki yeri ve önemi detaylı olarak incelenecek.

Programın ilk bölümünde, teorik derslerle Kütahya seramikleri üzerine odaklanılırken, ikinci bölümde ise uygulamalı çalışmalar yer alacak. Bu kapsamda, katılımcılar seramik eserlerin belgelenmesi ve müzede koleksiyon yönetimi gibi konularda vaka çalışmaları ve atölye çalışmaları yapma fırsatı bulacak.

Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, tarih, güzel sanatlar ve müzecilik bölümlerindeki lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde toplam 10 kişilik kontenjan bulunuyor.

Programa katılmak isteyenlerin bir paragraflık özgeçmiş ve 100 kelimeyi geçmeyecek niyet mektuplarını "info@peramuzesi.org.tr" adresine iletmeleri gerekiyor.