Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi - Son Dakika
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Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi

Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye ekipleri, öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın söndürme ekipmanları hakkında bilgi verdi ve yangın anında yapılması gerekenleri anlattı.

02.05.2024 19:00
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Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik eğitimi verdi.

Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi verdi.

Yangın anında yapılması gerekenlerin de anlatıldığı ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi - Son Dakika

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