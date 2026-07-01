Sungurlu'da Anız Yangınları Söndürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki ayrı noktada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftlik Mahallesi'nde kısa süre önce hasat edilen bir arazide başlayan anız yangını, Alaattin Barındık'a ait buğday ekili araziye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 3 dekar ekili arazi zarar gördü.
Arıcı köyünde çıkan yangın da Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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