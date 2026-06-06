Sungurlu'da Çatıda Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sungurlu'da Çatıda Ölü Bulundu

Sungurlu\'da Çatıda Ölü Bulundu
06.06.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneş enerjisi sistemini tamir eden 66 yaşındaki Şakir Akgül, çatıda hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, güneş enerjisi sistemini tamir etmek için evinin çatısına çıkan 66 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şakir Akgül, arıza yapan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısına çıktı.

Bir süre sonra komşuları Akgül'ün çatıda hareketsiz halde bulunduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri, Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akgül'ün cenazesi, itfaiye ekiplerince çatıdan indirildi.

Akgül'ün komşusu Selahattin Tarlabaz, AA muhabirine, olayı mahalledeki çocukların fark ettiğini belirterek, "Çocuklar bana, 'Çatıda bir amca yatıyor' diye haber verdi. Daha sonra eşine seslendiler ancak duymadı. Ben de çatıya çıktım. Yanına gittiğimde yüzü ve elleri morarmıştı. Başında da bir iz vardı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Maalesef Şakir amcayı kurtaramadık. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sungurlu, Enerji, Güncel, Güneş, Yaşam, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sungurlu'da Çatıda Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Tahran’dan Beyaz Saray’a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı Tahran'dan Beyaz Saray'a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:46
Sıfır Atık Forumu’nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
Sıfır Atık Forumu'nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
19:22
Abdurrahim Albayrak’tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 20:18:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Sungurlu'da Çatıda Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.