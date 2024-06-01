Sungurlu'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika
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Sungurlu'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Sungurlu\'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Murat K. idaresindeki otomobil ile Halil C'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

01.06.2024 13:53
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Murat K. idaresindeki 34 JP 7554 plakalı otomobil, Sungurlu- Kırıkkale kara yolu İnegazili köyü kavşağında Halil C'nin kullandığı 06 S 8397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Sevginur K, Aydın G, Nurettin K. ve Döndü K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre Ankara-Sungurlu yönünde tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kazanın, Halil C'nin kullandığı araçta bulunanların bir yakınlarının cenazesine giderken meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sungurlu'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika
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