Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Özgür K. idaresindeki 19 AEF 758 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Serdal K. ve Halil U. yaralandı.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?