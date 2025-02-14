Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 673 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 673 Hap Ele Geçirildi

Sungurlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 673 Hap Ele Geçirildi

Sungurlu'da düzenlenen operasyonda 673 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

14.02.2025 18:46
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği Zeus'un da katıldığı operasyon kapsamında evlerdeki aramalarda, 673 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Hapların bir evde dekoratif amaçlı kullanılan 3 vazo içine gizlenmiş bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan E.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesinde tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin evlerde arama yapması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 673 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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