Sungurlu Müftülük kompleksi dualarla hizmete açıldı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapımı tamamlanan Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu, 04-06 Yaş Kur'an Kursu, Ahmet Hamide Çakılkum Camii ve Müftülük hizmet binası dualarla hizmete açıldı.

Açılış töreninde Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu hakkında bilgi veren Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, "Kur'an Kursu toplam 5 kattan oluşuyor. İçerisinde Müftülük hizmet binası, lojmanlar, 4-6 yaş Kur'an kursu ve avlu içerisinde cami de barındıran kompleks bir yapıdır" dedi.

İlçe Müftülüğü hizmet binasının, Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu kompleksine taşındığını söyleyen Müftü Eroğlu, eski hizmet binasını ise Diyanet Gençlik Merkezi'ne dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.

Eroğlu, "Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun ve bizlere hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kampüsün Sungurlu için çok önemli olduğunu belirterek, "Sungurlu Çorum'un en büyük ilçesi ve gelişime son derece açık. Tarımsal faaliyetleri, sanayisi ile insan kaynaklarıyla son derece önemli bir ilçemiz. Maddi kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnsanlara iş, aş, ekmek vermenin ne kadar kıymetli ve kutsal olduğunu biliyoruz. Maddi kalkınmanın yanı sıra manevi kalınmaya dönük yaptığımız bu çalışmada hafızlarımızın yetişmesi önemli. Burada 100 öğrencimiz hafızlık eğitimi alacak. Yine 4-6 yaş kurslarına önem veriyoruz. Camimiz yanı başımızda. Müftülüğümüzün de burada olmasıyla burada tam bir kompleks olmuş. Bu tesisin yapımında hayırda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Vali Dağlı, burada eğitim alan, yetişen gençlerimiz Sungurlu'nun insan alt yapısının oluşmasında önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmalarında yapılan duayla birlikte Kuran Kursu kompleksi açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri hizmet binalarını gezdi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray, eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.