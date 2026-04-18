Sungurlu'ya Yeni Su Deposu

18.04.2026 12:22
Sungurlu'da 10 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu inşaatı tamamlandı, altyapı güçlendirildi.

Sungurlu Belediyesince 10 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun inşasının tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Yenihayat Mahallesi'nde inşa edilen yeni su deposunu inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dere, su deposunun tamamlandığını belirtti.

İlçenin içme suyu altyapısını güçlendirecek yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Dere, "212 kilometrelik içme suyu isale hattının 122 kilometrelik kısmı yenilendi. Üçüncü etap altyapı çalışmaları çerçevesinde ilçenin su depolama kapasitesini artırdık. Son iki yılda içme suyu altyapısına yaklaşık 350 milyon liralık yatırım yaptık. Yapılan yatırımlar, Sungurlu'da uzun yıllar güvenli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

