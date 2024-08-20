Sünnet olacak çocuklar akülü araçla ameliyathaneye girdi - Son Dakika
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Sünnet olacak çocuklar akülü araçla ameliyathaneye girdi

Sünnet olacak çocuklar akülü araçla ameliyathaneye girdi

Antalya'nın Serik ilçesinde sünnet olacak çocuklar, ameliyathaneye bir hayırsever tarafından bağışlanan akülü araçla götürüldü. Çocuklar, araçları sürerek oynadıktan sonra sünnet oldu.

20.08.2024 14:48
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Antalya'nın Serik ilçesinde sünnet olacak çocuklar, ameliyathaneye akülü araçla girdi.

Serik Devlet Hastanesi'nde, sünnet olacak çocuklarda korku ve kaygıyı azaltmak amacıyla çocuklar ameliyathaneye bir hayırsever tarafından hastaneye bağışlanan akülü araçla götürüldü.

Çocuklar, akülü araçları sürerek bir süre oynadıktan sonra sünnet oldu.

Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt, yaptığı açıklamada, tıbbi olarak gerekli olan sünnetin, çocuklarda korku ve kaygı yaratabildiğini belirtti.

Bir hayırseverin çocuklara destek için akülü araç bağışladığını anlatan Kurt, "Akülü arabayla ameliyat öncesi çocuklar arabayla oynayarak rahatladıktan sonra, ameliyata kaygısı azalarak girmektedir. Bağışçımıza Serik Devlet Hastanesi olarak teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sünnet olacak çocuklar akülü araçla ameliyathaneye girdi - Son Dakika

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