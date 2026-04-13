Süper El Nino Alarmı: Tarihin En Güçlü Sıcaklık Rekorları Kırılabilir

Küresel iklim sisteminde Süper El Nino alarmı verildi. Uzmanlar, tarihin en güçlü sıcaklık rekorlarının kırılabileceği ve Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada şiddetli kuraklık ile aşırı hava olaylarının yaşanabileceği olağanüstü bir döneme girildiğini belirtiyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin analizlerine göre, Süper El Nino'nun oluşma ihtimali hızla artıyor. Bu süreç, okyanus yüzeyindeki aşırı ısının atmosfere taşınmasıyla tetikleniyor ve küresel yağış düzenlerini kökten değiştirecek.

Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sıcaklıkları kritik eşiklere yaklaşıyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mart ayında ortalama okyanus yüzeyi sıcaklığı 20.97 dereceye ulaşarak ortalamaların üzerine çıktı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, önümüzdeki aylarda şiddetli bir El Nino dalgasının gelişeceğini ve yıl sonuna doğru etkisini artıracağını öngörüyor.

Süper El Nino, dünyanın farklı bölgelerinde eş zamanlı krizlere yol açacak. Karayipler'de kuraklık tehdidi artarken, Hawaii, Guam ve Doğu Asya'da yıkıcı fırtınalar bekleniyor. Orta Afrika, Avustralya ve Endonezya gibi bölgelerde yağışlar azalırken, Peru, Ekvador ve Orta Doğu'da aşırı yağışlar ve sel felaketleri öne çıkacak.

Uzmanlar, bu olayın son 140 yılın en güçlü örneklerinden biri olabileceğini belirtiyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Pasifik'teki sıcaklık artışının Türkiye'de ciddi kuraklık riskini tetikleyeceğine dikkat çekiyor. Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde yağış azlığı, susuzluk ve orman yangını tehlikesi artabilir. Bilim insanları, vatandaşları ekstrem hava olaylarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.