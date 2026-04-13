Süper El Nino Alarmı: Tarihin En Güçlü Sıcaklık Rekorları Kırılabilir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel iklim sisteminde Süper El Nino alarmı verildi. Uzmanlar, tarihin en güçlü sıcaklık rekorlarının kırılabileceği ve Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada şiddetli kuraklık ile aşırı hava olaylarının yaşanabileceği olağanüstü bir döneme girildiğini belirtiyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin analizlerine göre, Süper El Nino'nun oluşma ihtimali hızla artıyor. Bu süreç, okyanus yüzeyindeki aşırı ısının atmosfere taşınmasıyla tetikleniyor ve küresel yağış düzenlerini kökten değiştirecek.

Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sıcaklıkları kritik eşiklere yaklaşıyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mart ayında ortalama okyanus yüzeyi sıcaklığı 20.97 dereceye ulaşarak ortalamaların üzerine çıktı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, önümüzdeki aylarda şiddetli bir El Nino dalgasının gelişeceğini ve yıl sonuna doğru etkisini artıracağını öngörüyor.

Süper El Nino, dünyanın farklı bölgelerinde eş zamanlı krizlere yol açacak. Karayipler'de kuraklık tehdidi artarken, Hawaii, Guam ve Doğu Asya'da yıkıcı fırtınalar bekleniyor. Orta Afrika, Avustralya ve Endonezya gibi bölgelerde yağışlar azalırken, Peru, Ekvador ve Orta Doğu'da aşırı yağışlar ve sel felaketleri öne çıkacak.

Uzmanlar, bu olayın son 140 yılın en güçlü örneklerinden biri olabileceğini belirtiyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Pasifik'teki sıcaklık artışının Türkiye'de ciddi kuraklık riskini tetikleyeceğine dikkat çekiyor. Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde yağış azlığı, susuzluk ve orman yangını tehlikesi artabilir. Bilim insanları, vatandaşları ekstrem hava olaylarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:13:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.