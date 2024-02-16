Süper Lig'de 26. hafta itibarıyla VAR kayıtları açıklanacak - Son Dakika
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Süper Lig'de 26. hafta itibarıyla VAR kayıtları açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

16.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:21
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak." denildi.

Açıklamada, hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmaların, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacağı kaydedildi.

Süper Lig\'de 26. hafta itibarıyla VAR kayıtları açıklanacak

Var Odası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Lig'de 26. hafta itibarıyla VAR kayıtları açıklanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ziya Öner: Emekli seyyanen zam istiyor sadaka değil. 13 2 Yanıtla
  • Kadir Can: Peki hakemin var bilerek gitmek istemedi sıkıntılı pozisyonlar ne olacak sadece hakem izledi pozisyon değil sıkıntılı olan bütün pozisyon var ve maçtaki hakemler konuşmaları paylasilmali 5 0 Yanıtla
  • alican akçor: Sorun VAR a gitmesi değil gittiğinde hakem zaten veriyor izliyor çünkü, VAR çağırmış. VAR neden çağırmadı ya da ne konuştularda çağırmadı önemli olan bu bence bunu paylaşmalılar.. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 26. hafta itibarıyla VAR kayıtları açıklanacak - Son Dakika
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