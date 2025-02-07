Süphan Dağı'na Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Tırmanış - Son Dakika
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Süphan Dağı'na Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Tırmanış

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Süphan Dağcılık Doğa Sporları Kulübü, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Katılımcı dağcılar, zor hava koşullarına rağmen zirveye ulaşmak için mücadele ettiler.

07.02.2025 19:26  Güncelleme: 19:35
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Depremde hayatını kaybedenler anısına Süphan Dağı'na tırmanış

BİTLİS - Süphan Dağcılık Doğa Sporları Kulübü, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılım sağlayan 3'ü kadın 10 profesyonel dağcı, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir araya geldiler. Dağcı antrenör Adem Gül rehberliğinde araçla Süphan Dağı eteğinde bulunan 1820 rakımlı Aydınlar beldesine gelen dağcılar, kar yağışı nedeniyle kapanan yol için Aydınlar Belediyesinde destek istedi. Karla mücadele ekipleri tarafından 2317 rakımlı Kışkılı bölgesine kadar yolun açılmasının ardından tırmanışa geçen dağcılar, 2600 rakımlı At Yaylası'nda kamp kurdu. Geceyi burada geçiren dağcılar, sabaha karşı Süphan Dağı zirvesine doğru yola çıktı. Zaman zaman tipiye yakalan dağcılar, zirve tırmanışını 3600 rakımda rüzgar ve sis nedeniyle tamamlayamadan geri döndü.

Depremde hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra inişe geçtiklerini söyleyen Adem Gül, "6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kulüp olarak 6-8 Şubat 2025'te gerçekleştirmekte olduğumuz Süphan Dağı tırmanışını depremde kaybettiğimiz canlara adıyoruz. Ayrıca Aydınlar Belediye Başkanına ve çalışanlarına kış tırmanışımız için yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Dağcılardan Zeynep Özal ise depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve yapmaya geldiklerini belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik" dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Süphan Dağı'na Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Tırmanış - Son Dakika

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