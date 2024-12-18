Üniversiteli gençlerin elleriyle gönüller buluşuyor
BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde görülen mercek bulutu güzel görüntü oluşturdu.
Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi. Seyahat eden sürücüler tarafından fark edilen mercek bulutu cep telefonu ile kayda aldılar.
Rıdvan Emen isimli vatandaş, "Seyahat esnasında mercek bulutunu gördüm. Bayağı ilgimi çekti ve bir süre bulutu izledik. Hem izledik hemde telefonuma kaydettim " dedi.
Son Dakika › Güncel › Süphan Dağı'nda Büyüleyici Mercek Bulutu - Son Dakika
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