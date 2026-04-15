ŞÜPHELİLERİN JANDARMADAKİ İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve Doku'nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını yaklaşık 3 saat kullandığı belirlenen ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri başladı. Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin ifade işlemlerine, Ertok ile başlandığı öğrenildi.
Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,
