Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi Başladı

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD), "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" başladı.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin başarılı geçmesini temenni etti.

Konuşmasının başında detay bir haber vermek istediğini belirten Pirinççi, "Katı atık yönetiminde sürdürülebilirliği desteklemeye yönelik önemli bir hamle olan, dünyada da çeşitli uygulamaları bulunan Depozito Yönetim Sistemi, 2025 yılının ilk 3 ayı içerisinde Sakarya ili pilot olmak üzere hayata geçirilecektir." dedi.

Pirinççi, Türkiye'de 2024'te 23 milyar şişe üretildiği bilgisini vererek, yıl içerisinde büyük ölçüde tüketilen bu ürünlerin çoğunlukla steril olmadan ve konvansiyonel katı atıklarla toplanması nedeniyle ham madde değerinin çok ciddi şekilde düştüğüne dikkati çekti.

"Depozito Yönetim Sistemi"nin, bu şişelerin steril şekilde, mümkünse kaynağında ve artık katı atıktan ziyade ham madde olarak doğrudan piyasaya sürülmesi dolayısıyla döngüsel ekonomiyi destekleyeceğini aktaran Pirinççi, uygulamanın çevreye olumlu etkilerinin de görüleceğini vurguladı.

Pirinççi, sistemi Sakarya'nın ardından Türkiye genelinde de uygulayacaklarını bildirerek, "Dünyada örnekleri var ama örnekler lokal çoğunlukla belediyeler, eyaletler veya piyasaya sürenler üzerinde yapılan uygulamalar. Türkiye'de yapacağımız ise gerek teknolojisi gerek uygulaması açısından dünyada ilk defa bu kadar geniş alanda eş zamanlı uygulamaya sokulacak olması." diye konuştu.

"Çevresel sürdürülebilirliği toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlıyoruz"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da işlenen temanın sadece Türkiye'de değil, dünyada da kritik öneme sahip olduğunu, bu anlamda kongrenin önemli fark yaratacağını söyledi.

Üniversitelerinin sadece akademik başarılarıyla değil, çevreye duyarlı projeleri ve sürdürülebilirlik vizyonuyla da ilerlediğinden bahseden Al, şöyle devam etti:

"Sakarya Üniversitesi, 'Yeşil Üniversite' endeksi 2023 verilerine göre dünyanın en çevreci üniversiteleri sıralamasında 1183 üniversite arasında dünyada 189, Türkiye de ise 14. sırada yer almıştır. YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre Sakarya Üniversitesi birçok sürdürülebilirlik göstergesinde Türkiye'de ilk 5 üniversite arasına yerleşmiştir. Özellikle enerji verimliliği, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve biyoçeşitliliğinin artırılması gibi kritik alanlarda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çalışmalarda çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı ve bu bilinci kampüsümüzden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlıyoruz."

KAKAD Başkanı Prof. Dr. Günay Kocasoy da kongreleri her sene farklı şehirde üniversitelerin işbirliğiyle düzenlediklerine değinerek, "Bu kararımızdan çok mutluyuz çünkü gittiğimiz şehirlerde ve üniversitelerde oranın iklimini, ruhunu tamamıyla hissediyoruz, çok yakın bağ kuruyoruz. Biz çevreciyiz, fiziksel ve kimyasal çevre kadar sosyal çevreyi de özümlemiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurtaç Öz ise katı atık yönetiminin bölge, ülke ve üniversite açısından önem arz ettiğini vurgulayarak, kongrenin, uzman katılımcılar tarafından bilgi birikimlerinin paylaşılacağı ve uygulamaların tartışılacağı bir platform olduğunu kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil de Sakarya'nın yeşilin ve mavinin her tonunun görülebileceği, çevresi, atmosferi, kültürü, turizmi ve sporuyla nadide şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Kongrede 3 gün boyunca 3 panel ve 13 oturum gerçekleştirilecek.