Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi Başladı

Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi Başladı

12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, SAÜ ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle başladı.

11.12.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesince (KAKAD), "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" ana temasıyla düzenlenen "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" başladı.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin başarılı geçmesini temenni etti.

Konuşmasının başında detay bir haber vermek istediğini belirten Pirinççi, "Katı atık yönetiminde sürdürülebilirliği desteklemeye yönelik önemli bir hamle olan, dünyada da çeşitli uygulamaları bulunan Depozito Yönetim Sistemi, 2025 yılının ilk 3 ayı içerisinde Sakarya ili pilot olmak üzere hayata geçirilecektir." dedi.

Pirinççi, Türkiye'de 2024'te 23 milyar şişe üretildiği bilgisini vererek, yıl içerisinde büyük ölçüde tüketilen bu ürünlerin çoğunlukla steril olmadan ve konvansiyonel katı atıklarla toplanması nedeniyle ham madde değerinin çok ciddi şekilde düştüğüne dikkati çekti.

"Depozito Yönetim Sistemi"nin, bu şişelerin steril şekilde, mümkünse kaynağında ve artık katı atıktan ziyade ham madde olarak doğrudan piyasaya sürülmesi dolayısıyla döngüsel ekonomiyi destekleyeceğini aktaran Pirinççi, uygulamanın çevreye olumlu etkilerinin de görüleceğini vurguladı.

Pirinççi, sistemi Sakarya'nın ardından Türkiye genelinde de uygulayacaklarını bildirerek, "Dünyada örnekleri var ama örnekler lokal çoğunlukla belediyeler, eyaletler veya piyasaya sürenler üzerinde yapılan uygulamalar. Türkiye'de yapacağımız ise gerek teknolojisi gerek uygulaması açısından dünyada ilk defa bu kadar geniş alanda eş zamanlı uygulamaya sokulacak olması." diye konuştu.

"Çevresel sürdürülebilirliği toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlıyoruz"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da işlenen temanın sadece Türkiye'de değil, dünyada da kritik öneme sahip olduğunu, bu anlamda kongrenin önemli fark yaratacağını söyledi.

Üniversitelerinin sadece akademik başarılarıyla değil, çevreye duyarlı projeleri ve sürdürülebilirlik vizyonuyla da ilerlediğinden bahseden Al, şöyle devam etti:

"Sakarya Üniversitesi, 'Yeşil Üniversite' endeksi 2023 verilerine göre dünyanın en çevreci üniversiteleri sıralamasında 1183 üniversite arasında dünyada 189, Türkiye de ise 14. sırada yer almıştır. YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre Sakarya Üniversitesi birçok sürdürülebilirlik göstergesinde Türkiye'de ilk 5 üniversite arasına yerleşmiştir. Özellikle enerji verimliliği, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve biyoçeşitliliğinin artırılması gibi kritik alanlarda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çalışmalarda çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı ve bu bilinci kampüsümüzden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlıyoruz."

KAKAD Başkanı Prof. Dr. Günay Kocasoy da kongreleri her sene farklı şehirde üniversitelerin işbirliğiyle düzenlediklerine değinerek, "Bu kararımızdan çok mutluyuz çünkü gittiğimiz şehirlerde ve üniversitelerde oranın iklimini, ruhunu tamamıyla hissediyoruz, çok yakın bağ kuruyoruz. Biz çevreciyiz, fiziksel ve kimyasal çevre kadar sosyal çevreyi de özümlemiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurtaç Öz ise katı atık yönetiminin bölge, ülke ve üniversite açısından önem arz ettiğini vurgulayarak, kongrenin, uzman katılımcılar tarafından bilgi birikimlerinin paylaşılacağı ve uygulamaların tartışılacağı bir platform olduğunu kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil de Sakarya'nın yeşilin ve mavinin her tonunun görülebileceği, çevresi, atmosferi, kültürü, turizmi ve sporuyla nadide şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Kongrede 3 gün boyunca 3 panel ve 13 oturum gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, sakarya, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.