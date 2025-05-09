Sürdürülebilir Sanat Sergisi İTÜ'de Açıldı - Son Dakika
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Sürdürülebilir Sanat Sergisi İTÜ'de Açıldı

Sürdürülebilir Sanat Sergisi İTÜ\'de Açıldı

TAİDER ve İTÜ işbirliğiyle 'Sanayiden Sanata' projesi sergilendi, atık malzemeler sanat eserine dönüştürüldü.

09.05.2025 09:33
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Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan "Sanayiden Sanata" projesinin sergisi İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde açıldı.

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin katılımıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen projede, aile işletmelerinin atık malzemeleri, sürdürülebilir ve yaratıcı bir yaklaşım hedeflenerek sanat eserine dönüştürüldü.

Her yıl farklı üniversiteyle işbirliği yaparak sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlayan projede öğrenciler, aile şirketlerinden temin edilen atık malzemelerle estetik, işlevsel ve çevresel olması amaçlanan eserlerini izleyicilere sundu.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, AA muhabirine, derneğin "Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik" mottosuyla yola çıktığına işaret ederek, "Bizim için dünyanın, ardından işletmelerimizin sürdürülebilirliği çok kıymetli. Bunun da en önemli, farkındalık yaratan araçlarından birinin sanat olduğunu düşünüyoruz. Projenin oluşumunda, 'Sanayi atıklarımızdan bir sanat eseri yaratsak ve bu eseri farkındalık yaratmak üzere herkese duyurabilsek.' dedik." ifadelerini kullandı.

"Yeni projelerle devam edeceğiz"

Bu fikrin bir üniversite işbirliğinde hayata geçirilmesinin kalıcı olacağını düşündüklerini kaydeden Olten, şunları aktardı:

"Önce İzmir'de bizim de üyemiz olan Yaşar Üniversitesi ile başladık. Bu dönem de İTÜ ile çalıştık. Buradaki arkadaşlar başka firmaların aile işletmelerinin, sanayi atıklarından obje yarattı. Bunu sürdüreceğiz çünkü mottomuz sürdürülebilirlik. Başladığımız projeleri sürdürmek istiyoruz. Belki aynı belki farklı üniversitelerle konseptlerle olur ama farkındalık yaratabilecek yeni projelerle devam edeceğiz."

Olten, esas olarak sürdürülebilir sanatın değil, sanatın yapılmasının sürdürülebilmesine dikkati çektiklerine değinerek, "Sanatı ve sanatçıyı desteklediğinizde aslında subjektif dünya yaratmış ve onu zenginleştirmiş oluyorsunuz. Sanat, insanlık için yaşamın gerçekleriyle baş etmenizi kolaylaştıran çok önemli unsur. Bu sebeple sanayi atıklarıyla sanatı başarabiliyorsanız, bu muhteşem bir dönüşümdür çünkü sanayinin dünyayı kirlettiği öngörüsü ve sanatın dünyayı güzelleştirdiği gerçeğiyle onları buluşturuyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Topluma farkındalık kazandırmak gibi hedeflerimiz var"

İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Layıka Ney Ece Arıburun Kırca da projeyi seçmeli ders kapsamında oluşturduklarını belirterek, "Ben seçmeli dersin yürütücüsüyüm. Adı Çağdaş Mobilya Tasarımı. Bu sene de TAİDER ile işbirliği yapma teklifi geldi. Biz de projenin içeriğini inceledikten sonra sürdürülebilirlik ekseni üzerinden mobilyaya bağlı olarak ele alabileceğimizi fark ettik. TAİDER üyesi 10 firmayla çalıştık. Bu firmaların üretimleri ve konumları birbirinden çok farklı. Buradaki kıstasımız projeye gösterdikleri ilgi, yaklaşım ve sektörlerin birbiriyle farklı olmasıydı çünkü çıktıların değişik olmasını amaçladık." dedi.

Projede metal, un ve tekstil sektöründe çalışan firmalar olduğunu aktaran Kırca, şöyle devam etti:

"Tekstil ve un atığı nasıl mobilyaya dönüşebilir diye düşünülebilir. Bunun cevabını sergimizde görebilirsiniz. Öğrencilerimiz yapısal olarak mobilya çalıştıkları gibi malzeme de çalıştı. Bunların deneyleri daha yapılmadı. Kısa sürede bu noktaya geldik ama bizim için çok ümit vadetti. Malzemenin sürdürülebilirliği, ileri dönüşümü, geri dönüşümü, malzemenin kullanım ömrünün uzaması ve her şeyin ötesinde topluma farkındalık kazandırmak gibi hedeflerimiz var."

Kırca, endüstriyel tasarımın geniş kitleler için çok yüksek sayıda üretilebilen ürünler olduğuna işaret ederek, "Burada ürünün hem kendisi, somut hali hem de ürünün bütün yaşam döngüsü bizim için önemli oluyor. Amaç, sadece çok yüksek sayıda ürün üretmek değil, ürünün yaşam döngüsünü en uygun şekilde tamamlamasını, sıfır atıkla ilerleyebilmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sürdürülebilir Sanat Sergisi İTÜ'de Açıldı - Son Dakika

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