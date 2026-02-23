Suriçi Çarşısı'nda Yenilenebilir Enerji Çözümü - Son Dakika
Suriçi Çarşısı'nda Yenilenebilir Enerji Çözümü

23.02.2026 15:18
Konya'da Meram Belediyesi, Suriçi Çarşısı'nda güneş enerjili modern aydınlatma projesi başlattı.

Konya'da Meram Belediyesi tarafından yapılan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi, modern mimari aydınlatma sistemiyle aydınlanıyor.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sistemin enerjisinin tamamen güneş panellerinden alındığı ve üretilen enerjinin, yangın güvenliğine uygun, yüksek güvenlik standartlarına sahip, lityum pil sistemlerinde depolanarak kesintisiz bir aydınlatma sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı'ndaki yatırımın yalnızca aydınlatma çalışmasının ötesinde bir vizyon projesi olduğunu belirtti.

Kavuş, güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakları kullanmanın, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Suriçi Çarşısı projesi, geçmiş ile geleceği buluşturan bir köprü niteliğindedir. Bu proje, sadece Meram için değil, Konya için de önemli bir kazanımdır. Benzer uygulamalar daha önce yapılmış olabilir, ancak burada ortaya koyduğumuz sistem, teknik altyapısı ve bütüncül yaklaşımıyla örnek teşkil edecek bir nitelik taşımaktadır. Bu enerji sistemi, Suriçi gibi şehrin merkezinin yeniden ayağa kaldırıldığı, tarihin yeniden açığa çıkarıldığı, bir büyük projede uygulanmış olması bu çalışmayı benzerlerinden özel kılıyor. Proje, enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir adımdır, 'Yeşil Belediyeciliğin' de en güzel örneklerinden biridir."

Kaynak: AA

