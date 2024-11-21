Suriçi Çarşısı Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Suriçi Çarşısı Projesi Tamamlandı

Suriçi Çarşısı Projesi Tamamlandı

Başkan Kavuş, Suriçi Çarşısı'nın kentsel dönüşüm projesini tanıttı, ekonomik hedefleri vurguladı.

21.11.2024 16:48
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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Suriçi Çarşısı Tescilli Ada Etabı için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Kavuş, Suriçi Çarşısı'ndaki toplantıda, her yönüyle modern ve müreffeh bir Meram'ı inşa edene kadar durmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

" Konya, Selçuklu Darü-l Mülk'üdür. Suriçi de Konya'nın Darü-l Mülk'üdür" diyen Kavuş, bölgenin, tarihten bugüne şehir ekonomisinin, ticaretinin, turizminin, siyasetinin, dini ve sosyal hayatının merkezi olduğunu kaydetti.

Projeyi anlatan Kavuş, "Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'ni, böyle önemli bir yerde fiziksel, sosyal, tarihsel ve ekonomik dönüşümü sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki birer birer tamamlıyor, hizmete sunuyoruz. Bölgedeki mevcut yapı stokunun modern yaşam standartlarına uygun hale getirilmesinin yanında projede en temel amacımız tarihi ve kültürel değerlerimizin ortaya çıkarılması ve korunması olmuştur. Bugün bu hedeflerden birine ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Projeyle bölgede ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Kavuş, "Geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığımız etapta bulunan iş yerleri ekonomiye olacak katkısını gözler önüne seriyor. Projenin tümüne bakıldığında, hayatı renklendirecek sosyal donatılar ve zenginleştirecek yeşil alanların çoğunluğu da dikkat çekmektedir. Modern iş ve yaşam alanları hem estetik hem de işlevsel olarak yüksek standartlarda tasarlandı. Şükran bu yönüyle de ekonomik faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunacak, yeni iş imkanları oluşturacak, turizm gelirini artıracak ve ticaretin de canlanmasını sağlayacak inşallah." dedi.

Kavuş son olarak Suriçi ile bölgenin kültürel mirasını korurken, aynı zamanda yenilikçi ve fonksiyonel yaşam alanları, modern iş yerleri ve ofislerle bölgeye yepyeni bir çehre kazandırılacağını kaydetti.

Başkan Kavuş konuşmasının ardından gazetecilere alandaki kafe, restoran, otel ve benzeri hizmetlerin açılması planlanan yapıları gezdirdi. ???????

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mustafa Kavuş, Ekonomi, Güncel, Emlak, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriçi Çarşısı Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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