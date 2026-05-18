Suriye, AB Yaptırımlarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye, AB Yaptırımlarını Memnuniyetle Karşıladı

18.05.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye yönetimi, AB'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırmasını olumlu buldu.

Suriye yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil Suriye hükümetine ait çeşitli kurumlara, uygulanan yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şeybani, "Halkımıza karşı işlenen suçlara karışanlara yönelik yaptırımların yenilenmesini de takdir ediyoruz."dedi.

Şeybani, "AB ülkeleri ile halkımızın menfaatleri doğrultusunda, karşılıklı saygıya dayanan ve yeniden inşa sürecini destekleyen işbirliklerini güçlendirmeyi umut ediyoruz."ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi, Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejimine uygulanan yaptırımların bir yıl süreyle uzatıldığını, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları da dahil 7 kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıklamıştı.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başlamıştı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik, seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler konulmuştu. Devrik rejimin lideri Beşşar Esed, dönemin bakanları ve bazı kritik makamlardaki isimler de listede yer almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye, AB Yaptırımlarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Okan Buruk’tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:49:04. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye, AB Yaptırımlarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.