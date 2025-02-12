Suriye Başkanlığı'ndan SMDK ve Müzakere Heyeti'ne Ziyaret

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Müzakere Heyeti'ni başkent Şam'da kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şara'nın Şam'daki SMDK ve Müzakere Heyeti'nden temsilcilerle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye devriminin zafer bildirisi ve Suriye halkının çıkarları doğrultusunda, devrim sürecinde kurulan tüm kurumların feshi ve entegrasyonu kapsamında, SMDK ve Müzakere Heyeti delegasyonu tarafından sorumluluklarındaki dosyalar Suriye devletine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Suriye halkının ülke içinde ve dışında devrim sürecinde görev alan siyasi, idari ve teknik kadroların, devletin yeni yapısında değerlendirilmelerinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Suriye'de istikrarın sağlanması, sürecin zorluklarıyla başa çıkılması ve ulusal temelde yeni Suriye ordusunun inşa edilmesinde, SMDK ve Müzakere Heyeti delegasyonlarının Ahmed Şara'ya destek vereceği belirtildi.