Suriye Büyükelçiliği Libya\'da Yeniden Açıldı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 14 yılın ardından ülkesinin Libya'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması dolayısıyla başkent Trablus'a resmi ziyarette bulundu.

Şeybani, Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şeybani, Aralık 2024'te Suriye'deki Esed rejiminin devrilmesinin ardından Trablus'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti.

Libya ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandırmasını umduğunu ifade eden Şeybani, Baur ile görüşmesinde Suriye-Libya ilişkilerini tüm yönleriyle yeniden ele alma ve değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Şeybani, deniz ve hava ulaşım hatlarının yeniden etkinleştirilmesi ile ilişkilerin yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir üst komisyon kurulması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Libya'nın eski Suriye rejimiyle tüm ilişkilerini kestiğine dikkati çeken Şeybani, şunları kaydetti:

"Bugün büyükelçilik, Suriye-Libya ilişkilerinin önemini ve durumunu duyurmak aynı zamanda Libya'daki Suriyelilerin durumunu organize etmenin önünü açmak için geri dönüyor."

Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur da iki ülke arasında kurulacak komisyonun ilk toplantısının bu yıl sonunda veya gelecek yılın başında yapılmasını beklediklerini söyledi.

İki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmaların yeniden etkinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Baur, Şeybani'nin ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından "tarihi" nitelikte olduğunu ifade etti.

Şeybani'nin gün içinde Suriye'nin Trablus Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.