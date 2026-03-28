Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Almanya ve İngiltere'yi Ziyaret Edecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, 30-31 Mart'ta Almanya ile İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisinin konuya dair açıklaması Suriye resmi ajansı "SANA"da yayımlandı.
Açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 30-31 Mart'ta gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında iki ülkede üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alınacağı ifade edildi.
