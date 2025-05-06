Suriye Cumhurbaşkanı Şara Paris'e Geliyor

Fransız basınında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Paris'i ziyaret edeceği haberleri yer aldı.
Söz konusu haberlere göre, Elysee Sarayı, Şara'nın Avrupa'daki ilk ziyareti kapsamında yarın Fransa'nın başkenti Paris'e geleceğini duyurdu.
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris'te ağırlayacağı Şara'ya, halkının tüm unsurlarına saygı gösterilen, özgür ve istikrarlı yeni Suriye'nin inşası için desteğini dile getireceğini bildirdi.
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