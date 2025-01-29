Suriye'de 14 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.