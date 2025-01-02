Suriye'de 15 Milyon Sağlık Yardımına İhtiyaç Var - Son Dakika
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Suriye'de 15 Milyon Sağlık Yardımına İhtiyaç Var

DSÖ, Suriye'de acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 15 milyon kişi olduğunu belirtti.

02.01.2025 12:57
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Suriye'de şu anda acilen sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 15 milyondan fazla kişinin olduğunu belirterek, kırılgan ve karmaşık bir süreçten geçen Suriyeliler için küresel yardım çağrısında bulundu.

Harris, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından sağlık alanında yaşananlara ilişkin AA muhabirine konuştu.

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla bu ülkedeki halkı desteklediklerini söyleyen Harris, halihazırda kırılgan ve karmaşık bir geçiş süreci yaşandığını ancak DSÖ'nün yerel ve ulusal düzeyde insani yardım sunmayı sürdürdüğünü aktardı.

Harris, "Suriye'de asıl amacımız dayanıklılığı artırarak geleceği yeniden inşa ederken, aynı zamanda acil sağlık hizmetlerini de sağlamaktır. Ancak yapılması gereken çok iş var. Şu anda Suriye'de acilen sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 15 milyondan fazla insan var ve bunlar arasında ülke içinde yerinden edilmiş milyonlarca Suriyeli de var. Sağlık tesislerinin çoğu hasar gördü, kapasitesinin üstünde hasta kabul etti veya basitçe yetersiz finanse edildi. İyi hizmetler sunmaları için yeterli kaynak sunulmadı. Bu yüzden travma bakımı gibi temel hizmetleri sürdürmeye ciddiyetle odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşlevsel hastanelerin travma müdahale kapasitesini, yardıma muhtaç yaralı sayısının çokluğu nedeniyle genişlettiklerini vurgulayan Harris, ülkeye ekstra cerrahi kitler getirdiklerini bildirdi.

"Sağlık ekiplerini, ulaşılması zor yerlere gönderiyoruz"

Harris, "Getirdiğimiz özel travma acil cerrahi kitlerinden her biri en az 300 ameliyat yapmanızı mümkün kılıyor. Yerinden edilenlerin sayısının çok olduğu yerlerde sağlık hizmetlerine erişimi sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık ekiplerini, ulaşılması zor yerlere gönderiyoruz. Şu anda yardımları artırmak için kritik bir süreç. Finans açığı çok büyük, bu yüzden finansmana ihtiyacımız var. Kesinlikle çok sayıda ekipman ve malzeme satın almamız gerekecek. Ayrıca iyi niyete de ihtiyacımız var. Suriye'deki insanları desteklemeye çalışıyoruz. Onlar kırılgan ve karmaşık bir süreçten geçiyor. Şu an dünyanın onlara destek olması gerektiği bir dönemden geçiyoruz ve bu desteği sağlamalıyız." diye konuştu.

Suriye'deki sağlık sisteminin çok uzun bir süredir bozulmuş durumda olduğuna dikkati çeken Harris, birçok sağlık tesisinin vasatın altında çalıştığının altını çizdi.

"Asıl sağlık hizmeti binalar değil, insanlardır"

Harris, Suriye'de hızlı çözümlerin olmadığına işaret ederek, birçok Suriyelinin uzmanlıklarla ülkesine geri döneceğini bildirdi.

Sağlık sisteminin eski haline dönmesinin gösterilen iyi niyet ve kararlılığa bağlı olduğunu vurgulayan Harris, "Örneğin Gazze'de savaşın ortasında bile yıkılmış hastanelerin çok hızlı bir şekilde yeniden toparlandığını gördüm. Yani bir sağlık sisteminin ne kadar hızlı toparlanacağı, o sağlık hizmetini sağlayan insanlar ve onların bunu sağlama isteğine bağlı. Asıl sağlık hizmeti binalar değil, insanlardır." dedi.

Kaynak: AA

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