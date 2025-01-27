Suriye'de 35 İnfaz ve Keyfi Tutuklamalar

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(ANKARA) - İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin yeni yönetimiyle bağlantılı güçlerin çoğunlukla Esad dönemi subayları olmak üzere son 72 saat içinde 35 kişinin infazını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif güçler tarafından kurulan yönetim, Batı Homs bölgesinde belirtilmeyen "ihlaller" nedeniyle çok sayıda tutuklama gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı, cuma günü, yetkililerin bir "suçlu grup üyesi" olduklarını iddia ettikleri kişilerin, güvenlik taramasını fırsat bilip, "güvenlik güçleri üyeleri gibi davranarak" sakinlere karşı kötü muamelede bulunduklarını bildirdi.

"Suriye'de Alevi azınlığa karşı intikam alınıyor ve eski hesaplar görülüyor"

SOHR da dün yaptığı açıklamada, "Bu tutuklamalar, son 72 saat içinde 35 kişinin hayatına mal olan ciddi ihlaller ve infazların ardından gerçekleşti" ifadelerini kullandı ve "dini azınlık üyelerinin aşağılamalara uğradığını" belirtti. SOHR, infaz edilenlerin çoğunun, yeni yönetim tarafından kurulan merkezlerde devrik Esad hükümetinin eski subayları olduğunu ifade etti.

"Yeni Sünni İslamcı koalisyonun kontrolündeki yerel silahlı grupların, Homs bölgesindeki güvenlik operasyonlarına katılan onlarca üyesi tutuklandı" ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca bu grupların, "kaos durumundan, silahların çoğalmasından ve yeni yönetimle olan bağlantılarından faydalanarak, Beşar Esad'ın ait olduğu Alevi azınlığına karşı intikam aldığı ve eski hesaplarını gördüğü" belirtildi.

SOHR, "kitlesel keyfi tutuklamalar, korkunç işkenceler, dini sembollere yönelik saldırılar, cesetlerin tahrip edilmesi, sivillere yönelik özet ve vahşi infazlar" gibi olayları sıralayarak, bunların "eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve şiddet seviyesini" gösterdiğini ifade etti.

Sivil Barış Grubu, Homs'taki birçok köyde sivil kurbanların olduğunu belirtti

Sivil Barış Grubu da güvenlik taraması sırasında Homs bölgesindeki birçok köyde sivil kurbanların olduğunu belirtti. Grup, silahsız erkeklerin öldürülmesi de dahil olmak üzere "gereksiz ihlalleri" kınadı.

HTŞ'nin liderliğini yapmış, şimdi ise Suriye'nin yeni yönetiminin başkanı olan Ahmed el- Şara (eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani), iktidarı ele geçirdiğinden beri, Suriye'deki dini ve etnik azınlıklara haklarının korunacağına dair güvence vermeye çalışmıştı.