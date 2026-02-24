Suriye'de 42 Trilyon Lira Yenilendi

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrıyye, 42 trilyon Suriye lirasının yeni banknotlarla değiştirildiğini söyledi.
Husrıyye, konuya dair Suriye resmi ajansı SANA'ya açıklama yaptı.
Merkez Bankası Başkanı Husriyye, ulusal para birimini yenilemek amacıyla ocak ayı başında başlatılan süreç kapsamında, 42 trilyon Suriye lirası tutarındaki eski para arzının yüzde 35'inin değiştirildiğini belirtti.
Suriye Merkez Bankası kararı çerçevesinde, eski banknotlardan iki sıfır atılarak 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye lirası değerindeki yeni banknotlar piyasaya sürülmüştü.
