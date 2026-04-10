Suriye'de Aşiretler Arasında Birlik Çağrısı

10.04.2026 14:12
Halep'te Arap, Kürt, Türkmen ve Çerkez aşiret liderleri, birlikte yaşam kültürünü güçlendirmek için toplandı.

Suriye'nin Halep ilinde Arap, Kürt, Türkmen ve Çerkez aşiret liderleri birlik çağrısında bulunarak, anlaşmazlıkların sona erdirilmesini ve bölge halkı arasında birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesini istedi.

Halep ilinin kuzeydoğusundaki Aynularap bölgesinde bir araya gelen aşiret liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, farklı etnik gruplar arasında dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Fırat Nehri kıyısındaki Telun aşireti lideri Cassim Deykan'ın çağrısıyla düzenlenen toplantıya bölgedeki farklı etnik gruplardan aşiret liderleri ve kanaat önderleri katıldı.

Toplantıda konuşan Cesim Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada Araplar ile Kürtler arasındaki uyum ve birlik konusuna dikkati çekerek, Aynularap bölgesinin karma bir yapıya sahip olduğunu, burada hem Kürtlerin hem Arapların yaşadığını söyledi.

Ali, "Bizler akrabayız, birlikte yaşıyoruz ve aramızda evlilikler de bulunmaktadır. Bu toplantıyı bu nedenle düzenledik. Kürt ileri gelenlerini, aşiret şeyhlerini ve kanaat önderlerini davet ettik." dedi.

Amaç: Birlikte yaşam kültürünü güçlendirmek

Toplantıya katılan Muhammed Hassun ise Aynularap Bölge Yönetimi tarafından yapılan davet üzerine toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

Hassun, söz konusu davetin Arap, Kürt ve Türkmen aşiretlerini bir araya getirerek toplumsal barışı yaymak, mezhepçi söylem ve nefreti reddetmek amacı taşıdığını ifade etti.

Bölgede barış ve huzurun hakim olmasını temenni ettiklerini dile getiren Hassun, şunları kaydetti:

"Herkesin barış ve kardeşlik içinde yaşamasını diliyoruz. Geçmiş yıllarda yaşanan anlaşmazlıkların sona ermesini temenni ediyor, herkesi hoşgörüye, ayrımcılığı ve mezhepçiliği reddetmeye çağırıyoruz."

Toplantıya katılan Fevaz Hamed de Fırat Nehri kıyısında gerçekleşen buluşmada Kürt, Arap ve Türkmen tüm aşiretlerin bir araya geldiğini belirtti.

Hamed, toplantının ana amacının hoşgörü çağrısı yapmak ve Suriye'nin geleceğine ortak bir bakış geliştirmek olduğunu ifade etti.

Bölgede yaşayan Kürt ve Arap aşiretleri olarak mezhepçi ve ırkçı söylemleri reddettiklerini belirten Hamed, "Bizler bu vatanın evlatlarıyız, burada barış içinde yaşıyoruz ve inşallah geleceğe bakarak yeni bir Suriye inşa etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

