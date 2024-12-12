- Suriye'de muhaliflerden anlamlı mesaj: Namlularda artık kurşun yerine gül olacak
ŞAM - Surie'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'da hayat normale dönmeye başlarken, muhalif askerler silahlarının namlusuna gül koyarak halka yeni yönetimle ilgili mesaj veriyor.
Suriye'de muhaliflerin 63 yıllık Esad rejimini devirmesinden sonra hayat normale dönüyor. Huzurun tekrar hakim olmaya başladığı ülkede, muhalifler başkent Şam sokaklarında asayişi sağlarken, rejim askerlerinin zulmünden bunalan Suriyeliler de askerlere yoğun sevgi gösteriyor.
Şam'ın işlek çarşılarında güvenliği sağlayan askerler, silahlarının namlularına taktıkları güllerle yeni döneme ilişkin anlamlı mesajlar vererek, ülkede artık savaşın değil barışın hakim olacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Barış Mesajı: Namlularda Gül - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?