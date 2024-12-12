Suriye'de Barış Mesajı: Namlularda Gül - Son Dakika
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Suriye'de Barış Mesajı: Namlularda Gül

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Muhalifler, Şam'da silahlarının namlusuna gül takarak barış mesajı veriyorlar.

12.12.2024 11:47
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- Suriye'de muhaliflerden anlamlı mesaj: Namlularda artık kurşun yerine gül olacak

ŞAM - Surie'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'da hayat normale dönmeye başlarken, muhalif askerler silahlarının namlusuna gül koyarak halka yeni yönetimle ilgili mesaj veriyor.

Suriye'de muhaliflerin 63 yıllık Esad rejimini devirmesinden sonra hayat normale dönüyor. Huzurun tekrar hakim olmaya başladığı ülkede, muhalifler başkent Şam sokaklarında asayişi sağlarken, rejim askerlerinin zulmünden bunalan Suriyeliler de askerlere yoğun sevgi gösteriyor.

Şam'ın işlek çarşılarında güvenliği sağlayan askerler, silahlarının namlularına taktıkları güllerle yeni döneme ilişkin anlamlı mesajlar vererek, ülkede artık savaşın değil barışın hakim olacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Barış Mesajı: Namlularda Gül - Son Dakika

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