Suriye'de Çatışmalara Özel Güç Gönderilecek - Son Dakika
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Suriye'de Çatışmalara Özel Güç Gönderilecek

19.07.2025 00:08
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Suriye, Süveyda'daki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye özel bir güç göndereceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'da yerel gruplar arasında şiddetlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü çatışmaları sonlandırmak üzere bölgeye özel bir güç gönderileceğini bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, güney Suriye'de yaşanan ve halen devam eden kanlı olayların "derin bir endişe ve büyük bir üzüntüyle" takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Süveyda'daki gelişmelerin silahı bir baskı aracı olarak kullanan ve fiili durumu dayatma yoluna giden, yasa dışı silahlı grupların yayılması sonucu ortaya çıktığı vurgulanarak, "Bu durum, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını doğrudan tehlikeye atmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sivillere yönelik saldırıların kınandığı ve reddedildiği belirtilen açıklamada, bu saldırılar "toplumun özüne bir hançer saplamak ve ülkenin birliğine doğrudan tehdit" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Süveyda'da yerel gruplar arasında şiddetlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü çatışmaları sonlandırmak üzere bölgeye özel bir güç gönderileceği vurgulandı.

Suriye Cumhuriyeti'nin bu olaylara ilişkin tavrının intikam mantığı gütmediğine işaret edilen açıklamada, bu tür eylemelere karşı toplumsal barışla hareket edilip yasalar ve adalet çerçevesinde karşılık verileceği belirtildi.

Tüm taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, "Suriye Cumhuriyeti, bir kez daha, tüm bileşenleriyle yurttaşlarının devleti olduğunu kanıtlamaktadır. Bu devlet, sadece belli bir mezhebe ya da gruba ait değildir. Ulusal sorumluluk, herkesin tek bir çatı altında; vatanın ve yasanın çatısı altında toplanmasını gerektirir." denildi.

Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve toplumun huzuru için büyük çaba sarf edildiği, çatışmaların durdurulması ve ihlallerin kontrol altına alınması yönünde ciddi girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Bölgeye gönderilecek askeri gücün, istikrarın sağlanması ve en kısa sürede yeniden huzura kavuşulması için yürütülen siyasi ve güvenlik adımlarıyla eşgüdümlü şekilde koordine edildiği bildirilen açıklamada, tüm yurttaşlara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve toplumsal dokuyu korumak için omuz omuza çalışmaya devam etme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Süveyda, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Çatışmalara Özel Güç Gönderilecek - Son Dakika

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