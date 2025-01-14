Suriye'de Devrik Askerlere Operasyon

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Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde silahlarını teslim etmeyen devrik Baas rejimi askerlerine yönelik operasyon başlattı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Genel Güvenlik İdaresinin, eski rejim unsurlarına yönelik operasyon başlattığı bildirdi.

Haberde, operasyonun bölgede sivillere ve askeri noktalara yönelik artan saldırılar sonucu başlatıldığı ifade edildi.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran yeni yönetim, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Tartus ve Humus illerinde de uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlenmişti.