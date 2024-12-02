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Suriye'de Dönüm Noktası: Panelde Yeni Gelişmeler Ele Alındı

Suriye\'de Dönüm Noktası: Panelde Yeni Gelişmeler Ele Alındı

SETA panelinde Suriye'deki son gelişmeler ve muhalif grupların ilerleyişi değerlendirildi.

02.12.2024 23:16
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen " Suriye'de Yeni Dönem: Bundan Sonra Ne Olacak?" panelinde sahadaki mevcut gelişmeler ve Suriye'nin geleceği ele alındı.

Panelde, SETA Dış Politika araştırmacıları Can Acun ve Kutluhan Görücü ile Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezinde Türkçe Araştırmaları Direktörü Ömer Özkızılcık konuşmacı olarak yer aldı.

Acun, Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların sahadaki ilerleyişi sırasında rejim unsurlarının hiç direnç gösteremediğini ve adeta "bozguna" uğradıklarını belirterek, grupların iki günde Halep'in merkezine girmeyi başardıklarını dile getirdi. Acun, "Bu, Suriye iç savaşında muazzam bir dönüm noktası." değerlendirmesini yaptı.

Can Acun, Suriye Milli Ordusunun (SMO), terör örgütü PKK/ YPG'nin 250 bin Suriyeliyi topraklarından ederek tehcir faaliyeti yaptığı Tel Rıfat'ı da terör örgütünden temizlemeyi başardığını anlattı.

Görücü, PKK/YPG'nin elinden kurtarılması insani açıdan da önem taşıyan Tel Rıfat'tan, Afrin ve Azez'e yönelik terör saldırıları yapıldığını hatırlattı.

Bu gelişmenin bölge halkının güvenliği açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Görücü, muhaliflerin bölgeyi tekrar kontrol etmesinin terör örgütünün yerinden ettiği insanların evlerine dönmelerine olanak sağlayacağını söyledi.

"Sahadaki gelişmeler hala çok hareketli"

Özkızılcık, sahadaki gelişmelerin hala çok hareketli olduğunu ve rejim karşıtı silahlı grupların bu kadar hızlı ilerleme kaydedeceğinin kimse tarafından beklenmediğini kaydetti.

Beşşar Esed rejiminin Hama'nın kuzey hattında zorlanarak bir savunma hattı kurabildiğini ifade eden Özkızılcık, rejimin bu hattı muhaliflere karşı savunup savunamayacağının önemli bir soru işareti olduğunu belirtti.

Suriye'nin geleceğini belirleyecek unsurlardan birinin de 5 Kasım'da ABD Başkanı seçilen Donald Trump olduğunu söyleyen Özkızılcık, "Trump yönetiminin, Türkiye'nin gölgesinin dahi ne kadar kudretli olduğunu gördükten sonra Suriye meselesinde Türkiye ile anlaşmaya varıp bu meseleyi ABD açısından kapatma eğiliminde olabileceğini değerlendiriyorum." diye konuştu.

Suriye sahasındaki son gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

SMO'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Dönüm Noktası: Panelde Yeni Gelişmeler Ele Alındı - Son Dakika

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