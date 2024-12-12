Suriye'de Geçici Hükümet Anayasa Askıya Alındı - Son Dakika
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Suriye'de Geçici Hükümet Anayasa Askıya Alındı

Suriye\'de Geçici Hükümet Anayasa Askıya Alındı

Yeni iktidar, üç ay süresince meclis ve anayasayı askıya alarak hukuk reformu yapacak.

12.12.2024 20:58
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Suriye'de iktidarın yeni sahipleri, üç aylık geçiş süreci boyunca meclis ve anayasanın askıya alınacağını açıkladı. Geçici hükümetin sözcüsü, önceliklerinin "kurumların devamlılığı ve korunması" olduğunu belirtti.Suriye'de Esad rejimini devirerek iktidarı ele geçiren yeni yönetim, üç aylık geçiş sürecinde anayasa ve parlamentonun askıya alınacağını duyurdu. AFP haber ajansına açıklamalarda bulunan Geçici Hükümet Sözcüsü Ubeyde Arnavut, "anayasanın gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması için bir hukuk ve insan hakları komisyonu oluşturulacağını" dile getirdi. Bugüne dek yürürlükte olan ve 2012'de kabul edilen anayasada İslam, devlet dini olarak yer almıyordu.

Esad döneminde görev yapan bakanların gelecek Salı günü, iktidarı devretmek için kurulan geçici hükümetteki yeni bakanlarla bir araya geleceğini ifade eden Arnavut, "Bu geçici dönem üç ay sürecek" dedi. Sözcü Arnavut ayrıca önceliklerinin, "kurumların devamlılığı ve korunması" olduğunu belirtti.

"Dini ve kültürel çeşitliliğe saygılıyız"

Yeni iktidar sahiplerinin amacının, yarım asırlık Esad ailesi hakimiyetinin ardından bir "hukuk devleti" oluşturmak olduğunu vurgulayan Arnavut, "Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin yasalara uygun bir biçimde mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini" dile getirdi. Ülkede inanç özgürlüğü ve kişisel hürriyetlerin bundan sonraki durumuyla ilgili bir soruya da yanıt veren Arnavut, "Biz Suriye'nin, değişmeyecek olan tüm dini ve kültürel çeşitliliğine saygılıyız" dedi.

İslamcı savaşçıların geçen Pazar günü başkent Şam'ı ele geçirmesi üzerine Devlet Başkanı Beşar Esad ailesi ile birlikte Rusya'ya kaçmıştı. Yeni iktidar sahipleri, geçici hükümetin başbakanı olarak atandığını duyurdukları Muhammed el Beşir'in bu görevi 1 Mart 2025 tarihine kadar sürdüreceğini bildirmişti. İslamcı isimlerin ağırlıkta olduğu yeni hükümetin nasıl bir siyaset izleyeceği uluslararası toplum tarafından merak ve endişe ile takip ediliyor.

AFP/ ET,CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Suriye'de Geçici Hükümet Anayasa Askıya Alındı - Son Dakika

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