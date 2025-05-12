Suriye'de Haciz Kararları İptal Edildi

Suriye yönetimi, devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalan 91 binden fazla kişiyi etkileyen haciz kararını kaldırdı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, devrik rejimin, muhaliflerin taşınmazlarına el konulması için çıkardığı haciz kararlarını iptal eden kararname yayımladı.

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararnamenin Suriye devletinin vatandaşlarına yönelik adaletsizliği sona erdirme ve hak sahiplerine haklarını iade etme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan Berniyye, söz konusu kararların hiçbir hukuki dayanağı ve yargısal prosedürü olmayan, haksız güvenlik direktiflerine dayalı olarak alındığını ve öncelikli olarak Suriye devrimine destek veren vatandaşlar ve iş insanlarını hedef aldığını vurguladı.

Daha önce verilen el koyma kararlarından etkilenen 91 bini aşkın kişiden özür dileyen Berniyye, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla işbirliği yaparak, kararnamenin en kısa sürede uygulanması için gerekli tedbirleri alma taahhüdü verdiklerini kaydetti.