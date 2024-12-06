Suriye'de Hava Saldırısı: Resten Köprüsü Hedef Alındı - Son Dakika
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Suriye'de Hava Saldırısı: Resten Köprüsü Hedef Alındı

Humus ile Hama'yı bağlayan Resten köprüsüne kimliği belirsiz uçaklar tarafından saldırı düzenlendi.

06.12.2024 01:46
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Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı.

Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Hava Saldırısı: Resten Köprüsü Hedef Alındı - Son Dakika

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