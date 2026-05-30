Suriye'de Kayıp Çocukların Akıbeti Açıklığa Kavuştu

Suriye İçişleri Bakanlığı, Dr. Raniya el-Abbasi'nin 2013'ten beri kayıp çocuklarının devrik rejime bağlı güçler ve Tadamon katliamcısı Emced Yusuf tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan bazı kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair bilgi ve delillere ulaşıldığı belirtildi.

Kayıpların Akıbetini Araştırma Ulusal Heyeti'nin de soruşturmaya katkı sağlayan video kayıtları ve ilgili bilgileri İçişleri Bakanlığı ile paylaştığı, bu materyallerin mevcut delilleri güçlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk incelemelerin söz konusu suçta Tadamon katliamcısı Emced Yusuf'un parmağının olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Yetkili birimlerin soruşturmayı sürdürerek delil toplamaya ve diğer şüphelileri yakalamaya devam ettiği, yasal işlemlerin tamamlanması için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, yürütülen işlem ve soruşturmalar tamamlandıkça kamuoyuna yeni gelişmeler hakkında bilgi verileceği, amacın gerçeğin tamamının ortaya çıkarılması ve mağdurlarla aileleri için adaletin sağlanması olduğu belirtildi.

Raniya Abbasi'nin çocukları ve Tadamon katliamı

Doktor ve eski Suriye satranç şampiyonu Raniya el-Abbasi'nin eşi ve 6 çocuğu, 2013 yılında devrik rejim tarafından alıkonulmuş ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.

Suriyeli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının dosyayı uluslararası topluma taşımasıyla olay, Suriye'deki zorla kaybetmeler dosyasının en sembolik vakalarından biri haline gelmişti.

Tadamon katliamı, 16 Nisan 2013'te devrik rejimin güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı.

Görüntüleri 2022'de ortaya çıkan katliam, "Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri" olarak kayıtlara geçmişti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013'te Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'u, 24 Nisan'da Hama kırsalındaki bir köyde yakalamıştı.