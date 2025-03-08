Suriye'de Kıyı Yolları Kapatıldı, Alevilere Yönelik Endişe - Son Dakika
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Suriye'de Kıyı Yolları Kapatıldı, Alevilere Yönelik Endişe

Suriye'de silahlı çatışmalar sonrası kıyı yolları kapatıldı, Alevilere yönelik saldırı endişesi sürüyor.

08.03.2025 17:00
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(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, ülkede silahlı çatışmaların patlak verdiği Tartus ve Lazkiye'ye giden yolların kapatıldığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Alevi nüfusun yoğunlaştığı bölgede mezhep temelli saldırıların arttığını ve  Aleviler arasında katliam endişesinin hakim olduğunu bildirdi.

Suriye'de silahlı çatışmaların patlak verdiği kıyı bölgelerine giden yollar kapatıldı. Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA'nın ülkenin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Savunma Bakanlığı, önceki rejim yanlılarının yolsuzluk yaptığı ve suç işlediği bölgelerin büyük kısmında kontrolün yeniden sağlanmasının ardından, kıyı bölgelerine (Lazkiye ve Tartus) giden yolların kapatıldığını duyurdu. Bu karar, ihlallerin tespit edilmesi, önlenmesi ve bölgede istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edilmesi amacıyla alındı."

Bakanlığın, "kıyı kentlerinde yürütülen operasyon sırasında komuta emirlerine uymayanları tespit etmek ve askeri mahkemeye sevk etmek amacıyla bir komisyon oluşturduğu" belirtildi.

Ceble, Lazkiye'nin bazı bölgeleri ve Tartus'un dağlık kesimlerinde, Şam'a bağlı güvenlik güçleri ile yeni yönetime karşı çıkan silahlı gruplar arasında perşembe ve cuma günü şiddetli çatışmalar yaşandı. Kıyı bölgesine İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler ve ilave güç sevk edilirken, çatışmalara savaş helikopterleri de katıldı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOHR: Bölgede katliam Alevilere yönelik endişesi hakim

SOHR, Alevi mezhebine mensup bölge sakinlerinin, Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin güvenlik ve askeri tarama operasyonları sırasında katliamların yaşanabileceğinden endişe ettiğini belirtti. SOHR, Ceble kentine yakın bir bölgeden acil yardım çağrıları aldığını, bölgedeki ihbarlara göre, özel bakıma muhtaç bir üyesi de bulunan Alevi bir aile infaz edildiğini bildirdi. Bu sırada, güvenlik güçlerinin Ceble çevresindeki evlere girmeye devam ettiği ve mezhep temelli saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sosyal medyada da Alevilerin öldürüldüğü anlara ait görüntüler olduğu ileri sürülen çok sayıda video ve fotoğraf paylaşılıyor.

Kardaha kırsalındaki yerleşim yerlerinin sakinleri, güvenlik güçlerine çağrıda bulunarak Şam'a bağlı mezhepçi militanların ihlallerini ve suçlarını durdurmaları için müdahale etmelerini istedi. SOHR'un kıyı bölgesindeki kaynakları, çok sayıda ailenin köy ve kasabalarındaki evlerini terk etmek zorunda kaldığını, tarama operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

SOHR, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı kıyı bölgelerinde başlayan ve ardından daha geniş bir bölgeye yayılan çatışmalarda 300'ün üzerinde Alevi sivilin Şam'a bağlı güçlerce öldürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

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