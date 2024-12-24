(ANKARA) - Suriye'nin geçiş hükümeti, ülkedeki Hristiyanların Noel'ini resmi tatil ilan ederek, devlet dairelerinin 25-26 Aralık günlerinde kapalı olacağını duyurdu.
Suriye'yi fiilen yöneten Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) kontrolündeki Suriye'nin geçiş hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti. Hükümet aynı zamanda, devlet dairelerinin 25-26 Aralık tarihlerinde kapalı olacağını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Noel Tatili İlan Edildi - Son Dakika
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