Suriye\'de Okul Müfredatında "Dini Bölümdeki" Değişiklikler Tepkilere Yol Açtı

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(ANKARA) - Suriye'nin geçici hükümetinin Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu okul müfredatındaki değişiklikler "İslamcı bir eğilime sahip" denilerek tepki çekti. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Bakanlık, müfredat değişikliğinin Esad döneminde mevcut olan "bazı Kuran ayetlerinin yanlış yorumlanması gibi" bazı "yanlışlıkların" düzeltilmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Suriye Eğitim Bakanlığının resmi sosyal medya hesabında bir liste halinde yayınlanan değişiklikler arasında, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'daki bir ayetin yorumuna atıfta bulunan "iyilik yolu ifadesi" yerine "İslami yol" getirildi. Ayrıca "lanetlenmiş ve yoldan çıkmış olanlar" ifadesinin de "Yahudiler ve Hıristiyanlar" olarak değiştirildiği görüldü. Değişikliklerde, aynı zamanda "şehit" kelimesi de yeniden tanımlanarak, "vatan için ölen" kimse yerine "Tanrı uğruna kendini feda eden" kimse olarak açıklandı. Müfredatta "yaşamın kökeni ve evrimi" ile ilgili bir bölüm de dahil olmak üzere bazı bölümler tamamen çıkarıldı.

Eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimini reddeden bazı değişiklikler, bazı Esad muhalifleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, "dini bölüm" değişiklikleri sosyal medyada tepkiye yol açtı.

"Geçici hükümet müfredat değiştirmemeli"

Yeni atanan Eğitim Bakanı, Esad'ın eski bir El Kaide uzantısı olan Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalifler tarafından devrilmesinin ardından geçen ay göreve başladı. Buna göre bazı sosyal medya kullanıcıları, geçici bir hükümetin neden müfredatta değişiklik yaptığını sorgularken, bazıları da ülke tarihinin bazı bölümlerini "silme" girişimi olarak algıladıkları bu uygulamayı reddetti.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, "Mevcut hükümet, müfredatta bu değişiklikleri yapma hakkına sahip olmayan geçici bir hükümettir. Müfredat yeni anayasaya uygun olarak değiştirilmelidir" dedi. Diğer kullanıcılar ise müfredattaki bazı ifadelerin İslamcı eğilimler taşıdığı eleştirisinde bulundu.

Geçici Eğitim Bakanlığı: "Değişiklikler, Esad dönemineki 'bazı Kuran ayetlerinin yanlış yorumlanması' ve 'bazı yanlışlıkların' düzeltilmesiyle ilgili"

Tepkiler üzerine Bakanlık, "Suriye'deki tüm okullarda müfredat, müfredatı gözden geçirecek ve denetleyecek uzman komiteler oluşturulana kadar değişmeden kalacaktır" ifadelerini kullandı. Eğitim Bakanı Nazir Muhammed el Kadri adına yapılan açıklamada, bakanlığın "sadece devrik Esad rejimini yücelten içeriğin çıkarılması ve tüm ders kitaplarında rejim bayrağının resimlerinin Suriye devriminin bayrağıyla değiştirilmesi talimatını verdiği" belirtildi.

Bakanlık, duyurusunun İslami eğitim müfredatında Esad döneminde mevcut olan "bazı Kuran ayetlerinin yanlış yorumlanması gibi" bazı "yanlışlıkların" düzeltilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Ancak duyurulan değişikliklerin uygulamaya konulup konulmadığı ya da ne kadarının konulacağı henüz belirsiz. Uygulamaya konulursa, bahsi geçen müfredat, 6-18 yaş arası tüm öğrenciler için geçerli olacak.

Yeni Eğitim Bakanı Nazir Muhammed el Kadri, daha önce Suriye'deki okul müfredatının eski iktidar partisi Baas'a yapılan atıfların kaldırılmasının ötesinde bir değişikliğe uğramayacağını söylemişti. El Kadri, geçen ay Batı medyasıyla yaptığı bir söyleşide, hem İslam hem de Hıristiyan dininin okullarda ders olarak okutulmaya devam edeceğini ve ilkokullarda kız ve erkek öğrencilerin karışık olarak eğitim göreceğini belirtmişti. El Kadri, orta öğretimin Esad döneminde olduğu gibi büyük ölçüde ayrı kalacağını dile getirmişti.

HTŞ'nin lideri Ahmed El Şaraa son haftalarda HTŞ'yi El Kaide'den uzaklaştırmaya çalışarak hoşgörü ve kapsayıcılığa dayanan yeni bir hükümet kurduklarını açıklamıştı. Esad devrilmeden önce, 1963 darbesinden bu yana Suriye'de iktidarda olan "laik ve milliyetçi" olduğunu belirten Baas Partisi'nin liderliğini yapıyordu. HTŞ liderliğindeki kabine, fiili lider Al-Sharaa'nın daha önce düzenlenmesinin dört yıl sürebileceğini söylediği seçimler yapılana kadar geçici bir hükümet olacak.

Daha önce sadece Mart 2025'e kadar görevde kalacağını açıklayan geçici hükümetin iktidarı nasıl devredeceği belirsizliğini koruyor.