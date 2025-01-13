Suriye'de Pasaport Dairesi Yeniden Açıldı

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Suriye'de geçici hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı olarak açılan Göç ve Pasaport Dairesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Göç ve Pasaport Dairesi yeniden hizmete açıldı.

Pasaport işlemleri yeniden başlarken, basım sürecindeki pasaportlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.