Suriye'de geçici hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı olarak açılan Göç ve Pasaport Dairesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Göç ve Pasaport Dairesi yeniden hizmete açıldı.
Pasaport işlemleri yeniden başlarken, basım sürecindeki pasaportlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Pasaport Dairesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?