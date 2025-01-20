Suriye'de PKK/YPG Saldırıları: Binlerce Sivil Etkilendi - Son Dakika
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Suriye'de PKK/YPG Saldırıları: Binlerce Sivil Etkilendi

PKK/YPG, Suriye'de Tişrin Barajı çevresine saldırarak 50 bin sivili yerinden etti; insani yardımlar eksik.

20.01.2025 16:20
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Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nın çevresine düzenlediği saldırılarda on binlerce sivilin yaşadığı yerleşim alanları hedef oluyor.

PKK/YPG'li teröristler, geçen yıl 20 Aralık'tan bu yana Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılarını sürdürüyor.

Teröristlerin ağır silahlarla uzaktan yaptıkları atışlar, Tişrin Barajı'nın batı yakasında yer alan 10 köydeki yaklaşık 50 bin sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

Binlerce sivil kaçmak zorunda kaldı

PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine ve sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıları, binlerce bölge sakinini yerinden etti.

Çatışma hattından uzaktaki bölgelere sığınmak zorunda kalan siviller, özellikle zorlu kış şartlarında temel hizmetlerden yoksun yaşıyor.

Ayrıca, PKK/YPG'nin saldırılarında ve yerleştirdiği mayınların patlaması sonucu hayatını kaybeden bazı sivillerin cesetleri, yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamaması nedeniyle defnedilemiyor.

Öte yandan, PKK/YPG'li teröristler, sızdıkları eş-Şaş köyünde 150'den fazla sivili alıkoydu. Köydeki vatandaşlar temel gereksinimlerinden yoksun halde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Büyük yıkım yaşayan bölgede, özellikle cephe hattındaki el-Kışla, el-Hammadat ve el- Hac Hüseyin??????? gibi köyler yerle bir olurken, çevre köylere yönelik tehlikeler de sürüyor.

Yerel halk, bombardımanların durdurulmasını ve bölgeye gerekli insani yardımların sağlanmasını talep ediyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de PKK/YPG Saldırıları: Binlerce Sivil Etkilendi - Son Dakika

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