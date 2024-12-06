Suriye'de Rejim Güçleri Batıya Çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Rejim Güçleri Batıya Çekiliyor

Rejim karşıtı grupların baskısıyla Suriye ordusu, Deyrizor'dan batıya güç kaydırıyor.

06.12.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerlemeye başlaması ve başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla rejim ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor.

Suriye rejiminin, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/ YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı.

İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen ordu güçleri, ülkenin batısına gidiyor.

Deyrizor Askeri Havaalanından da çekilen Beşşar Esed rejimi güçleri, havaalanını PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Esed rejimi, güçlerini Şam'a çekmeye hazırlanıyor

AA'nın yerel kaynaklardan edinildiği bilgiye göre, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri kontrol eden rejim güçleri, buradaki güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor.

Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya başladı.

Rejim, çekildiği yerleri PKK/YPG'li teröristlere devrediyor.

Deyrizor'daki durum

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Deyrizor, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Rejim Güçleri Batıya Çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:37 HTŞ’nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya’dan gelen güçler var HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
20:45 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Dursun Özbek’e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
20:11 Yılancı Osman yılanlarını Zabıta’nın üstüne saldı Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 15:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Rejim Güçleri Batıya Çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.