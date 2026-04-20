Suriye'de Savaş Suçluları Yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye ilinde düzenlenen operasyonda devrik Beşşar Esed rejiminden kalan savaş suçlularının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, devrik rejim döneminde savaş suçu işleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı özel birimlerin bu sabah Lazkiye ilinin Ceble ilçesinin Babda köyünde eş zamanlı iki güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda Lazkiye Valiliği Devlet Güvenlik biriminin saha operasyonları eski komutanı, ildeki barışçıl gösterileri kanla bastıran Tuğgeneral Amer Yusuf Süleyman el Hasan, 18. Zırhlı Tümen'de bir taburun komutanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman Şahin ve Albay Nizar Şahin tutuklandı."

Tuğgeneral Süleyman Şahin'in 2012 ve 2013 yıllarında Humus'un El Kusayr bölgesindeki katliamlarda ve Palmira Antik Kenti'nin yıkımında aktif rol aldığı belirtiliyor.